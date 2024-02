Georg Friedrich Händel ist ein großer Europäer. Von Beginn an zieht es den Komponisten in die Ferne, von seinem Geburtsort Halle nach Hamburg, von dort nach Italien, ins Land, wo auch die Musik besondere Blüten treibt. Nach einem kurzen Intermezzo in Hannover erobert Händel schließlich London. Dort wird er zum Staatsbürger und alsbald zum Nationalhelden. Schon zu Lebzeiten zeigt ihn die Statue von Roubillac wie einen Musikgott mit der Leier des Orpheus in der Hand. Die Musikstunde verfolgt die einzigartige Karriere Händels in den großen europäischen Musikmetropolen: Hamburg, Rom und London.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Georg Friedrich Händel:

Messiah, Oratorium in 3 Teilen HWV 56

I know that my redeemer liveth (Arie)

Margret Marshall (Sopran)

Monteverdi Choir

English Baroque Soloists

Leitung: James Eliot Gardiner

Georg Friedrich Händel:

Serse. Dramma per musica in 3 Akten HWV 40

Arie des Serse 3. Akt

Franco Fagioli (Countertenor)

Il pomo d'oro

Leitung: Zefira Valova

Georg Friedrich Händel:

Triosonate op. 2 Nr. 2 HWV 387

Largo 3. Satz und Allegro 4. Satz

Al Ayre Espanol

Reinhard Keiser:

Ulysses, Oper

Du angenehme Nachtigall, Arie

Dorothee Mields (Sopran)

Stean Temmingh (Blockflöte)

The Gentleman's Band

Johann Mattheson:

Die unglückselige Cleopatra,

Königin von Egypten oder

Die betrogene Staatsliebe

Mein Leben ist hin. Arie der Cleopatra

Regula Mühlemann (Sopran)

La Folia Barockorchester

Leitung: Robin Peter Müller

Georg Friedrich Händel:

Ouvertüre und Tänze aus

Almira, Königin von Castilien HWV 1

Oper in 3 Akten Nr. 1: Ouverture

Solisten Divers

Akademie für Alte Musik Berlin

Dietrich Buxtehude:

Wacht! Euch zum Streit gefasset macht

Oratorium in 3 Akten BuxWV Anh. 3

"Das Jüngste Gericht"

Nr. 1: Sonata

Solisten Divers

Amsterdam Baroque Choir

Amsterdam Baroque Orchestra

Leitung: Ton Toopman

Georg Friedrich Händel:

Entree g-Moll, HWV 453

Franz Raml

Christian Schieferdecker:

Konzert für Orchester Nr. 1

12 musikalische Konzerte schönen Suiten und Sonaten

Solisten Divers

Akademie für Alte Musik Berlin