Gefördert wurde sie zu Karrierebeginn von Herbert von Karajan. In späteren Jahren war sie auf der Bühne häufig die Partnerin von Luciano Pavarotti. Nun ist die Sängerin Mirella Freni tot.

London und Paris, Madrid und Buenos Aires, Moskau und Tokio: Mirella Freni war auf allen großen Opernbühne zu Hause. picture-alliance / Reportdienste Karl Schöndorfer

Die italienische Sopranistin Mirella Freni ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Sie sei am Sonntag, 9. Februar, in ihrem Zuhause in ihrer Geburtsstadt Modena an den Folgen einer Muskelkrankheit und mehreren Schlaganfällen gestorben, teilte ihr Manager Jack Mastroianni von IMG Artists mit.

Heimat an der Scala

Freni war einst einer der großen Stars an der Mailänder Scala. Ihr Debüt als professionelle Opernsängerin gab sie als Micaëla in Bizets "Carmen" im Teatro Municipale in Modena im März 1955. Ihren letzten Opernauftritt hatte sie im April 2005 an der Washington National Opera.

Ihre Tante war die Sopranistin Valentina Bartolomasi. Als Kind hatte Freni dieselbe Amme wie der bekannteste Sänger aus Modena, Luciano Pavarotti. Er wurde siebeneinhalb Monate nach Freni geboren. "Sie können sehen, wer die ganze Milch bekam!", sagte Freni einst dem Autor Fred Plotkin. Zwei Jahre vor seinem Tod 2007 nannte Pavarotti Freni "eine kolossale, wunderschöne Künstlerin und Person". Der Dramatiker Albert Innaurato bezeichnete Freni als "die letzte Primadonna".

Glanzrolle: Freni als Puccinis Mimi