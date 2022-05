Mindestabstand ist wirtschaftliches KO-Kriterium für Konzertveranstalter

per Mail teilen

Zwar dürfen nach dem Abebben der Coronainfektionen allmählich wieder Konzerte stattfinden, doch immer nur für wenige Besucher. Ohne große Zuschüsse wird das in wirtschaftlicher Hinsicht aber nicht aufgehen.

Während in Deutschland nach der Coronakrise erste Lockerungen stattfinden und von der Rückkehr zur Normalität gesprochen wird, sehen die deutschen Konzertveranstalter pessimistisch in die Zukunft. "Mit einem geforderten Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Besuchern lässt sich keine Veranstaltung wirtschaftlich durchführen", teilte Jens Michow, Präsident des Bundesverbands der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) am Donnerstag, 4. Juni, mit. Der Verband hat daher ein Überbrückungsprogramm erarbeitet, das staatliche Zuschüsse von 3,75 Milliarden Euro fordert, um eine Wiederaufnahme des Veranstaltungsbetriebs zu ermöglichen.

Zuschüsse oder Stillstand

"Es ist für unseren Wirtschaftszweig eine Selbstverständlichkeit, dass auch bei Veranstaltungen der Infektionsschutz an allererster Stelle stehen muss", so Michow. "Wenn dies aber nur durch Gewährleistung eines Mindestabstands möglich sein sollte, wäre dies für die Branche gleichbedeutend mit einer Fortdauer des aktuellen Veranstaltungsverbots." Die Politik werde daher entscheiden müssen, ob es ihr wichtig ist, die aktuellen Strukturen des Kulturbetriebs zu erhalten oder in Kauf zu nehmen, dass zahlreiche Konzertveranstalter insolvent gehen. Von deren Fortexistenz seien aber die ausübenden Künstler*innen wirtschaftlich abhängig, mahnt der Verband.

Konjunkturpaket für die Musik unzureichend

Der Verband sieht die für die Livemusikbranche im Konjunkturpaket am 3. Juni bereitgestellten 150 Millionen Euro als völlig unzureichend an. Damit wäre nicht gewährleistet, dass die Veranstaltungsunternehmen bei deutlich reduzierten Einnahmen und zusätzlichen Kosten für Hygienemaßnahmne dieses Jahr wirtschaftlich überleben, kommentiert BDKV-Präsident Michow das Rettungspaket "Neustart Kultur".