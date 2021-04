per Mail teilen

Musikverlage, Konzertveranstalter, Festivals und Musikinstrumentenhersteller: Sie alle rechnen mit großen finanziellen Schäden durch die derzeitige Corona-Pause im Musikleben. Helfen soll die Staatskasse.

Die Erkenntnis: keine Konzerte, kein Publikum, keine Einnahmen SWR

Mehrere große Verbände der deutschen Musikwirtschaft haben in einem gemeinsamen Papier die wirtschaftlichen Auswirkungen die Corona-Pandemie aufgelistet. Danach befürchten die Verbände bei einer sechsmonatigen Dauer der derzeitigen Maßnahmen einen Gesamtschaden von 5,46 Milliarden Euro für die verschiedenen Sektoren der Musikbranche. Am meisten betroffen sind dabei die Konzert- und Tourneeveranstalter sowie Künstlervermittler mit einem prognostizierten Schaden von 3,7 Milliarden Euro.

Gesucht werden passgenaue Rettungsprogramme

Die sieben Verbände - vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft bis zum Deutschen Musikverleger-Verband und der GEMA – stellen in dem am 25. März veröffentlichten Papier eine klare Forderung an die Politik: "Es werden schnelle staatliche, nicht rückzahlbare Soforthilfen zur Kompensation für entstandene Schäden benötigt." Die Verbände wollen für die Schäden der notwendigen gesundheitspolitischen Maßnahmen mit den verantwortlichen Politikern für "passgenaue Rettungsprogramme ins Gespräch kommen".

1,2 Milliarden Umsatzausfälle im Bereich Klassik und Oper

Bei den Umsatzeinbußen sehen die Verbände die größten Verluste im Live-Sektor durch die Absage von zehntausenden Veranstaltungen. Allein für den Bereich Klassik und Oper werden die Umsatzausfälle für sechs Monate auf 1,16 Milliarden beziffert. Nachgeordnet leiden unter der Veranstaltungszwangspause auch die Musikverlage. Aufgrund der Schließungen im Einzelhandel befürchten auch die Musikinstrumentenhersteller und die Tonträgerhersteller jeweils geringere Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich.