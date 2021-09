Mikis Theodorakis ist tot: Der Klang des Widerstands

„Die künftige jüdische Akademie in Frankfurt will Angebote bieten zu aktuellen Themen, und zwar für eine jüdische und nicht jüdische Öffentlichkeit“, sagt Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland. Die Aufklärung über die Shoah gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund sei zwar nicht die primäre Aufgabe der jüdischen Akademie. Trotzdem werde man sich Gedanken machen, wie man das optimieren könne, dass das in den Schulen thematisiert werde, zum Beispiel durch die Schulung von Lehrkräften als Multiplikatoren. Auch der jüdisch-islamische Dialog wird in der Akademie einen besonderen Stellenwert bekommen. Denn „miteinander zu reden ist die einzige Möglichkeit, sich kennenzulernen“, so Schuster. Der Schlüssel gegen Antisemitismus sei „Bildung,Bildung,Bildung“. mehr...