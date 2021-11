Mike Svoboda, Posaunist, Komponist und Performer

"Robin Hood der Migranten" – so sieht Pater Nikodemus Schnabel seine Aufgabe als Patriarchalvikar für Migranten und Asylsuchende in Jerusalem. Er liebt die Vitalität dieser Stadt, "die keinen Smalltalk verträgt" und in der so viele Gott suchende Menschen leben. Pater Nikodemus steht für den interreligiösen Austausch. Ein Jahr lang beriet er das Auswärtige Amt im Referat „Religion und Außenpolitik“. Und: Der lebenslustige Benediktiner ist Medien-Profi mit eigener Website, Fernsehsendung und diversen Social-Media-Kanälen. mehr...