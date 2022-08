Michel de Montaignes legendäre "Essais" bringen es auf fast 600 Seiten und enthalten: die Welt. Er denkt über alles nach und bedauert nichts, und er hat für fast jede Lebenslage einen guten Gedanken parat, Gedanken, die im 16. Jahrhundert gedacht wurden und bis jetzt nichts von ihrer Aktualität und Frische verloren haben. Im zweiten Teil geht es um Montaignes Bibliothek.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Neil Diamond:

I am... I said

Neil Diamond

Orchester

Leitung: Larry Muhoberac



Jürgen Knieper:

Die Kathedrale der Bücher aus: Der Himmel über Berlin (Film, 1987)

Chor

Orchester

Leitung: Jürgen Knieper



Allan Gray:

Sag mir was liest du aus: Ihre Durchlaucht, die Verkäuferin (Film, 1933)

Willi Forst

Odeon-Künstlerorchester

Leitung: Otto Dobrindt



Claudio Monteverdi:

2. Szene: Il comando tiranno (Seneca, Liberto) aus: L'incoronazione di Poppea, Oper in einem Prolog und 3 Akten SV 308b

Salvo Vitale (Bass)(Seneca)

La Venexiana

Leitung: Davide Pozzi



Leonard Bernstein:

5. Satz: Socrates-Alcibiades aus: Serenade für Violine, Streicher, Harfe und Schlagzeug

Baiba Skride (Violine)

Göteborgs Symfoniker

Leitung: Santtu-Matias Rouvali



Alonso Mudarra:

Beatus ille

Katherine King (Mezzosopran)

Jacob Heringman (Vihuela)



Bert Brecht/Wolf Biermann:

Beim Lesen des Horaz

Wolf Biermann



Henry Purcell:

Dido' s Lament: When I am laid in earth aus: Dido and Aeneas

Simone Kermes (Sopran)

MuiscAeterna

Leitung: Teodor Currentzis



Georges Ivanovich Gurdjieff:

Reading from a sacred book

Vassilis Tsabropoulos (Klavier)

Anja Lechner (Violoncello)

SWR2 Musikstunde vom 30.8.2022 | Fragen Sie Monsieur Michel! - Montaignes Essays, vertont (2/5)

