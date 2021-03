Ute Welscher ist bei der Bertelsmann-Stiftung Senior Expert für Kulturelle Bildung und Mitherausgeberin einer Studie zum Musikunterricht in Deutschland an den Grundschulen. Hierfür wurden viele Daten aus allen Bundesländern ausgewertet. Im Homeschooling fiel der Musikunterricht schnell hintenüber, weiterhin sieht sie Probleme in der Zukunft: In vielen Bundesländern werde der Unterricht überwiegend fachfremd erteilt, viele Musiklehrer*innen sind überdurchschnittlich alt. Das ist fatal: Denn Musikunterricht ermöglicht eine besondere Art des Kontakts, der gerade in Krisensituationen auch sehr wichtig sein kann. mehr...