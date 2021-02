Angesichts der anhaltenden Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie hat die renommierte New Yorker Metropolitan Opera ihre Wiederöffnung um ein Jahr verschoben. Erst Ende September 2021 solle eine neue Spielzeit beginnen, hieß es am Mittwoch in einer Mitteilung.

Zuvor hatte die seit März wegen der Pandemie geschlossene Oper geplant, mit einer Gala am 31. Dezember 2020 ihre Türen wieder für Besucher*innen zu öffnen. Imago imago images / imagebroker

Normalerweise beginnt um diese Zeit (September) die neue Saison an der Metropolitan Opera in New York. Nachdem der Saisonstart wegen der Corona-Krise schon aufgeschoben wurde, hat die Met jetzt verkündet, komplett auf die Saison zu verzichten. Die Entscheidung sei „extrem schwierig" gewesen, habe aber nach Beratung mit Gesundheitsexperten so getroffen werden müssen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch, den 23. September.

We regret to inform you that we have made the difficult decision to cancel the 2020–21 season, based on the advice of health officials. However, we are pleased to be able to announce the Met’s 2021–22 season, which will open Sep. 27, 2021. Learn More: https://t.co/d9VulZiiPt https://t.co/zAlkT3eoWA Metropolitan Opera, Twitter, 23.9.2020, 18:03 Uhr

Da hunderte von Musiker*innen in geschlossenen Räumen proben und Konzerte geben müssten, und der Zuschauerraum immer sehr gut gefüllt sei, könne man erst weitermachen, wenn es einen Impfstoff und Herdenimmunität in der Bevölkerung gebe, so die Erklärung.

Schwerste Krise in der 137-jährigen Geschichte der Met

Die Corona-Krise trifft die Kulturbranche der Millionenmetropole New York, die im Frühjahr eines der weltweiten Epizentren der Pandemie war, seit Monaten hart. Museen dürfen inzwischen unter strengen Auflagen wieder öffnen. Zahlreiche andere Kultureinrichtungen, wie etwa die Theater des berühmten Broadway, haben aber bereits angekündigt, in diesem Jahr nicht mehr aufzumachen.