Keine Preise für Baden-Württembergs Musikstudent*innen

Zum Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb sind nur Studierende von deutschen Musikhochschulen zugelassen. Bewerben können sie sich selbst aber nicht, sondern müssen von ihrer Hochschule vorgeschlagen sein.

Mit einem Preisträgerkonzert im Berliner Konzerthaus am Sonntagabend, 19. Januar, endete der diesjährige Felix Mendelssohn Bartholdy Hochschulwettbewerb. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Wettbewerb wurde dieses Jahr in den Fächern Gesang und Streichquarett ausgetragen. Im Fach Gesang ging der mit 4.000 Euro dotierte Mendelssohn-Preis (1. Preis) an die 1995 im Baskenland geborene Mezzosopranistin Carmen Artaza von der Musikhochschule Frankfurt. Hinter Artaza belegten die Altistin Freya Apffelstaedt (München) und die Altistin Ekaterina Chayka‐Rubinstein (Hannover) die Plätze zwei und drei.

37 Teilnehmer*innen im Fach Gesang

Zu dem Wettbewerb nach Berlin konnte jede der 23 in der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen vertretenen Hochschulen pro Wettbewerbsfach maximal zwei Studierende entsenden. Dazu gehören die baden-württembergischen Musikhochschulen in Stuttgart, Freiburg, Trossingen, Mannheim und Karlsruhe. Das Land Rheinland-Pfalz hat keine Musikhochschule. Für den Streichquartett-Wettbewerb wurden 11 Quartette ins Rennen geschickt, im Fach Gesang traten 37 Sänger*innen vor die fünfköpfige Fachjury unter dem Vorsitz der Sopranistin Christine Schäfer an - darunter auch 10 Studierende aus Baden-Württemberg.

Gewinnerquartette kommen aus Hannover

Im Wettbewerb der Streichquartette gingen die ersten beiden Plätze an die Quartette der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. Den ersten Preis erspielte sich das in Südkorea gegründete Baum Quartett, den zweiten das 2015 gegründete Cheng Quartet. Beide studieren derzeit in Hannover bei Oliver Wille, seit fast 30 Jahren Mitglied im Kuss Quartett und Vorsitzender der Steichquartett-Jury des Wettbewerbs. Satzungsgemäß konnte der Juryvorsitzende bei der Bewertung der beiden Quartette seiner eigenen Hochschule nicht teilnehmen. Den dritten Preis erhielt das Quartett HANA von der Hochschule für Musik und Theater München.

Veranstaltet wird der Wettbewerb seit 1967 von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, der Rektorenkonferenz der deutschen Musikhochschulen und der Universität der Künste Berlin. Die künstlerische Leitung unterliegt Sebastian Nordmann, Intendant des Konzerthauses Berlin. Schirmherr des Wettbewerbs ist Andris Nelsons, Gewandhauskapellmeister in Leipzig.