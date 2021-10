Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (5/5)

Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. In der fünften Folge geht es um die Melancholie in der Moderne.



Musikliste:



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Walter Melrose, Marty Bloom:

Melancholy

Louis Armstrong and His Hot Seven



Jules Massenet:

Mélancolie aus: Expressions lyriques

Sabine Revault d'Allonnes (Sopran)

Samuel Jean (Klavier)



Reynaldo Hahn:

3. Satz: Andantino aus dem Streichquartett a-Moll

Quatuor Parisii



Hanns Eisler:

Rondel für Singstimme und Klavier

Dietrich Henschel (Bariton)

Axel Bauni (Klavier)



Paul Hindemith:

Nebelweben aus: Melancholie op. 13

Christiane Oelze (Sopran)

Ensemble Villa Musica



Johan Wagenaar:

Saul en David, Sinfonische Dichtung op. 24 (Ausschnitt)

Vera Badings (Harfe)

Concertgebouw-Orchester

Leitung: Riccardo Chailly



Wolf Biermann:

Melancholie

Wolf Biermann



Amandio Cabral / Luís Morais:

Sodade

Cesária Évora (Gesang)



Carl Nielsen:

3. Satz: Andante malinconico aus: Symphonie Nr. 2 op. 16 (De fire Temperamenter)

Finnisches Radio-Sinfonieorchester Helsinki

Leitung: Jukka-Pekka Saraste



Paul Hindemith:

Variation 4 aus: Thema mit 4 Variationen für Klavier und Streichorchester "Die vier (4) Temperamente"

Olli Mustonen (Klavier)

Helsinki Festival Orchestra

Leitung: Olli Mustonen



Leonhard Cohen:

Anthem

Leonard Cohen

Das Manuskript zum Download