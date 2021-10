Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (4/5)

Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. Mal wurde sie zu Genialität nobilitiert, mal zum Spleen verdammt - und immer galt sie als eng verknüpft mit Künstlertum. In dieser Folge wird die Melancholie zur Muse der Romantiker.



Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



N. N.:

My melancholy baby

The Marcels



Ludwig van Beethoven:

4. Satz: La Malinconia (Adagio, Allegretto quasi Allegro) aus dem Streichquartett op. 18 Nr. 6

Quatuor Ebène



Gaetano Donizetti:

3. Akt, Arie der Lucia: Sorge il tremendo aus: Lucia di Lammermoor (Ausschnitt)

Nathalie Dessay (Sopran)

Chor und Orchester des Mariinsky-Theaters St. Petersburg

Leitung: Valery Gergiev



Franz Schubert:

Nr. 12: Einsamkeit aus: Winterreise op. 89 D 911

Markus Schäfer (Tenor)

Tobias Koch (Klavier)



Felix Mendelssohn:

2. Satz: Vivace non troppo aus der Sinfonie Nr. 3 a-Moll op. 56 (Schottische)

Gewandhausorchester Leipzig

Leitung: Kurt Masur



Frédéric Chopin:

Valse Nr. 9 in As-Dur op. 69 L'Adieu

Richard Galliano (Akkordeon)



Robert Schumann:

VII. Sehr rasch aus: Kreisleriana, Fantasien für Klavier op. 16

Maurizio Pollini (Klavier)



Robert Schumann:

4. Satz: Langsam, mit melancholischem Ausdruck aus: Märchenbilder op. 113

Ensemble Villa Musica



John Field:

Nocturne Nr. 13 d-Moll, Lento malinconico (1834)

John O'Conor (Klavier)



Carmen Lombardi / Stanley Rochinski:

Powder your face with sunshine

Evelyn Knight and the Stardusters

