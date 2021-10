Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (3/5)

Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. In dieser Folge kämpft die Aufklärung gegen die Melancholie und die Empfindsamkeit riskiert einen Flirt mit der Schwermut.



Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Markus Straßer:

Melancholie Swing

Markus Straßer und die Neue Bayerische Instrumentalmusik



Christian Gottfried Körner:

Freude schöner Götterfunken

Sebastian Knebel (Hammerklavier)

Vocal Concert Dresden



Johann Gottlieb Naumann:

Wem der große Wurf gelungen

Sebastian Knebel (Hammerklavier)

Vocal Concert Dresden



Friedrich Franz Hurka:

Freude trinken alle Wesen

Sebastian Knebel (Hammerklavier)

Vocal Concert Dresden



Carl Ditters von Dittersdorf:

6. Il Malinconico aus: Sinfonie in D-Dur „Il combattimento delle umane passioni"

Kammerorchester Budapest

Leitung: Uwe Grodd



Gaetano Pugnani:

Largo assai, Finale: Rezitativ und Allegro assai aus: Werther

Graziano Piazza (Rezitation)

Academia Montis Regalis Orchestra

Leitung: Luigi Mangiocavallo



Carl Philipp Emanuel Bach:

1. Satz: Allegretto - Presto aus: Sonate für 2 Violinen und Basso continuo c-Moll H 579 (Wq 161,1) "Sanguineus und Melancholicus"

The Purcell Quartet



Ferdinand Ries:

1. Satz: Adagio con espression aus: Grande Sonate Fantaisie „L'Infortuné“ op. 26 in fis-Moll

Alexandra Oehler (Klavier)



Fürst Michal Kleofas Oginski:

Nr. 13 in a-Moll (Pożegnanie Ojczyzny) aus: Polonaises mélancholiques

Mie Miki (Akkordeon)



Wilhelm Friedemann Bach:

Fantasie A-Dur, F. 23

Sigrun Stephan (Cembalo)



Joseph Fiala:

2. Satz: Adagio cantabile aus dem Konzert für Englisch Horn und Orchester in C-Dur

Albrecht Mayer (Englisch Horn)

Kammerakademie Potsdam



Gisbert zu Knyphausenm u. a.:

Melancholie

Gisbert zu Knyphausen (Gesang und Gitarre)

