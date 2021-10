Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (2/5)

Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. Mal wurde sie zu Genialität nobilitiert, mal zum Spleen verdammt - und immer galt sie als eng verknüpft mit Künstlertum. In dieser Folge geht es um den englischen Joy of Grief, also die Lust am Schmerz, um John Dowlands melancholische Ader und den barocken Hang zur Vergänglichkeit.



Musikliste:

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ernest M. Burnett:

My Melancholy Baby

The Charleston Chasers



Orlando di Lasso:

Hört zu ein neu's Gedicht

The King's Singers



Josquin Desprez:

Plaine de dueil et de mélancolye

Doulce Mémoire



Anthony Holborne:

The image of melancholy

Musica Antiqua Köln

Leitung: Reinhard Goebel



John Dowland:

What if I never speed?

Andrew King (Tenor)

Anthony Rooley (Laute)



Claudio Monteverdi:

Lamento della ninfa

Ann Murray (Mezzosopran)

Philip Langridge (Tenor)

Kurt Equiluz (Tenor)

Rudolf Hartmann (Bass

Concentus Musicus Wien

Leitung: Nicolaus Harnoncourt



Johann Sebastian Bach:

Chromatische Fantasie und Fuge d-Moll BWV 903

Friedrich Gulda (Clavichord)



Monsieur de Sainte-Colombe:

4. Les pleurs aus: Concerto Nr. 44 für 2 Violen 'Tombeau Les Regrets'

Jordi Savall und Christophe Coin (Bassgambe)



Johann Philipp Krieger:

An die Einsamkeit

Andreas Scholl (Gesang)

Karl-Ernst Schröder (Laute)



Georg Friedrich Händel:

Haste thee, nymphe aus: L'Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Benjamin Hulett (Tenor)

Kölner Kammerchor

Collegium Cartusianum

Leitung: Peter Neumann



Ernest M. Burnett:

My Melancholy Baby

Dave Brubeck Quartet feat. Jimmy Rushing

