Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (1-5)

Fünf Frauen – fünf komplett unterschiedliche Lebensläufe. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zur Kultur, vor allem zur Musik. Sie inspirieren, initiieren und vor allem finanzieren. Ohne sie hätte so manche Komponistenkarriere nicht stattgefunden, wäre so manches Projekt nicht realisiert worden. Heute treffen wir Nicole Bru, Ärztin, Chemikerin und große Mäzenin. Sie zählt zu den zehn reichsten Frauen Frankreichs und lebt in der Schweiz. Ihr Name steht in der Musik vor allem für ihr Projekt Palazzetto Bru Zane, Förderung und Forschung französischer Musik des 19. Jahrhunderts. mehr...