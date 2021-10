Melancholia – Musikgeschichte eines Gefühls (1/5)

Im Herbst greift gern der Blues nach uns, das Gemüt verdunkelt sich. Was tun? Ganz einfach: Wir packen die Schwermut beim Kragen und schauen ihr in die Augen. Denn die Melancholie zieht sich als starke kreative Kraft durch die Musikgeschichte: Komponisten ließen sich von ihr inspirieren. In dieser Folge geht es um Saul und David und die Frage: verursacht Macht Melancholie?

Musikliste

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Adolf Frey / Johannes Brahms :

Nr. 4: Meine Lieder aus: Lieder op. 106

Robert Mórvai (Gesang)

Andreas Lucewicz (Klavier)



Jean Richafort / Luis de Narváez :

Je veulx laysser melancolie

Xavier Díaz-Latorre (Vihuela)



Johann Schop:

Pavana Lachrimae

Florian Deuter (Barockvioline)

Christian Rieger (Cembalo)



Thomas D'Urfey:

Come jug my honey let's to bed aus: „Wit and Mirth, or Pills to purge melancholy“

The City Waites



Trad.:

Mujo Kuje

Slavko Ninic (Gesang)

Jovica Petkovic (Akkordeon)

Wiener Tschuschenkapelle



Friedrich II :

1. Satz: Allegro assai aus: Sinfonie Nr. 3 D-Dur

L'arte del mondo

Leitung: Werner Erhardt



Georg Friedrich Händel:

Arie des David: Fly, malicious spirit aus: Saul

Rachel Ann Morgan (Gesang)

Edward Witsenburg (Harfe)



Johann Kuhnau:

1. La tristezza e il furore del Re aus: Sonate Nr. 2: Saul malinconico e trastullato per mezzo della Musica

Frederico Caldara (Cembalo)



Johann Kuhnau:

1. La tristezza e il furore del Re aus: Sonate Nr. 2: Saul malinconico e trastullato per mezzo della Musica - Manischer Teil: (Ausschnitt, 1'55)

Frederico Caldara (Cembalo)



Franz Schubert:

An die Musik, Lied für Singstimme und Klavier op. 88 Nr. 4 D 547

Fritz Wunderlich (Tenor)

Hubert Giesen (Klavier)



Michelle Corrette:

Allegro, Adagio und Allegro aus: Concerto comique Nr. 7 in C-Dur

Ensemble Arion



Unto Mononen:

Meren rannalla (Am Meer)

MattI Salminen (Bass)

Jyväskylä Sinfonia

Leitung: Riku Niemi

