Ich war vier Jahre alt, als ich zum ersten Mal Klaviermusik von Beethoven hörte. An Haydn und Mozart bereits durch Konzerte im Radio gewöhnt, erlebte ich die Sonaten Beethovens als einen Schock. Was war an dieser Musik so anders und warum verwirrte sie mich? Diese Fragen haben mich bis heute beschäftigt und ich möchte möglichen Antworten nachspüren. "Mein Beethoven" soll eine Art Wanderung durch die erstaunliche Vielfalt der Quellen werden, die er hinterlassen hat - erzählend, essayistisch und mit einem Seitenblick auf meine Erfahrungen als junger Pianist, der einmal in ganz wörtlichem Sinn versucht hat, Beethovens Sonaten "in den Griff zu bekommen".



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)

Ludwig van Beethoven:

Präludium op. 39.1

Tobias Koch (Fortepiano Michael Rosenberger, Wien 1805 – 1810)

Joseph Haydn:

„Schon eilet froh der Ackersmann“ aus: Die Jahreszeiten

Peter Lika (Bass)

SWR-Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg

Leitung: Michael Gielen

Wolfgang Amadeus Mozart:

Sonate für Klavier und Violine D-Dur KV 7, 1. Satz (Ausschnitt)

Aline Ibragimova (Violine) und Cédric Tiberghien (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Pathétique, 1. Satz (Ausschnitt) aus der Klaviersonate Nr. 8 c-Moll

Claudio Arrau (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 7 A-Dur, 2. Satz

Berliner Philharmoniker

Leitung: Simon Rattle

Ludwig van Beethoven:

Romance Cantabile in E-Moll WoO 207

Patrick Gallois (Flöte) und Pascal Gallois (Fagott)

Philharmonia Orchestra

Leitung: Myung-Whun Chung

Ludwig van Beethoven:

Fuge für Orgel D-Dur WoO 31

Maria-Magdalena Kaczor (Orgel von Johann Balthasar Stieffell (1786)





