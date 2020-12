Ohne Konzerte und Festivals fehlen der zeitgenössischen Musik und ihren Komponist*innen derzeit Präsentationsmöglichkeiten und damit auch Einnahmen. Ihr Interessensverband sieht nun das Radio in der Pflicht. SWR2 erfüllt diese bereits.

Hermann Kretzschmar (* 1958), lebender Pianist und Komponist: im Radioprogramm SWR2 mit seinen 32 „Scan-Sonaten“ im Beethoven-Jahr zu hören Imago Horst Galuschka

Die Gesellschaft für Neue Musik (GNM) hat in einem offenen Brief die Rundfunkanstalten aufgefordert, mehr Musik lebender Komponist*innen zu senden. "Legen Sie Ihren Fokus auf die Produktion und Ausstrahlung der Arbeit von lebenden Komponist*innen und von Musiker*innen und Ensembles der Freien Szene!" appelliert die GNM-Vorsitzenden Julia Cloth in dem Schreiben vom 12. Mai an die Programmverantwortlichen.

Den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten komme derzeit eine ganz besondere Verantwortung für die Kultur zu, da einzig mit dem Senden von Musik gegenwärtig Werke lebender Komponist*innen präsentiert werden können. Die GNM ist nach Eigenangabe die wichtigste Interessenvertretung zeitgenössischer Musik in Deutschland.

"Denn so bedauerlich es ist, dass die Musik von Beethoven, Mozart, Strauss oder Ligeti momentan nicht in Konzerten erklingen kann, trifft das die genannten Komponisten natürlich nicht mehr direkt. Einschneidend und existenzgefährdend sind die Maßnahmen jedoch für diejenigen, die als aktuell schaffende Komponist*innen und Interpret*innen davon selbst ganz unmittelbar betroffen sind." Aus dem offenen Brief der GNM

Rundfunkanstalten als Musikproduzenten

Mit dem Schreiben fordert die GNM die Sender auch auf, der freien Musikszene ein Forum zu bieten und ihre Infrastruktur dafür zu nutzen. Die GNM schlägt dazu vor, Ensembles in die Rundfunkstudios einladen, um ihre Arbeit "professionell zu produzieren" und Übertragungswagen "gezielt zu den Ensembles und Veranstaltern aus der Freien Szene" zu schicken, um deren aktuelle Arbeit in Corona-Zeiten professionell zu dokumentieren und zu senden. Damit soll nach dem Willen der GNM für diesen Kulturbereich wieder eine Teilöffentlichkeit hergestellt werden.

Mindestens 25 Musikproduktionen in SWR-Studios

Unabhängig von der aktuellen GNM-Forderung hat die Kulturwelle SWR2 bereits vor mehreren Wochen damit begonnen, freie Ensembles bis max. fünf Musiker*innen zu Studioproduktionen einzuladen. Geplant sind in den kommenden Monaten mindestens 25 Produktionen aus den Bereichen Jazz und Klassik in den SWR-Studios in Freiburg, Stuttgart, Baden-Baden und Kaiserslautern. Die Produktionen sollen den coronabedingten Ausfall vieler geplanter Konzertmitschnitte ersetzen und zugleich den freien Musiker*innen eine Perspektive in der aktuellen Krisensituation bieten.