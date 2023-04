Mehr Nachhaltigkeit im künstlerischen Tun: Die grüne Musikuniversität Wien

Nachhaltigkeit wird an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, großgeschrieben. Am Dach sorgt bereits eine Photovoltaikanlage für Ökostrom, bei Dienstreisen misst man die Co2-Bilanz, bei Konzerten gehören Plastikbecher mittlerweile der Vergangenheit an. Bis 2030 will die Universität sogar völlig klimaneutral sein.

Nachhaltig arbeiten als darstellende Künstlerin

Im Herbst gab es eine Vorstellung , für die ihre Bühnenbildnerin ein Bühnenbild mit ungefähr 800 rosa Ballons gestaltet hat. Wie kann so etwas unter nachhaltigen Gesichtspunkten funktionieren?

Anni Ternström, 24, ist gebürtige Schwedin und macht gerade ihren Master im Fach Vocal Performance (Gesang) an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien (MDW).

Nachhaltigkeit ist der jungen Sopranistin schon immer wichtig, auch in der Ausübung ihres Berufs. Als Künstlerin habe sie sich schon immer mit dieser Frage auseinandersetzen müssen, sagt Ternström: „Was ist jetzt mit der Klimakrise? Was ist jetzt mit der Nachhaltigkeit?“

Nachhaltige Kunst ist für die Universität der Musik und darstellenden Kunst in Wien eine zentrale Fragestellung. Seit März kümmert sich ein eigenes Ressort um diese Fragestellung. Pressestelle mdw / © Hertha Hurnaus

Junge Kulturschaffende sind den Strukturen des Kulturbetriebs unterworfen

Obwohl ihre Tätigkeit als Sängerin vordergründig extrem nachhaltig erscheint, sind vor allem junge Künstler*innen bestimmten Strukturen, Logiken und Dynamiken des Musikbetriebs einfach unterworfen.

Und damit sind nicht nur Notenkopien von Schubert und Co. gemeint, betont Annie Ternström: „Wie komme ich von A zu B ohne zu fliegen? Geht das überhaupt?“ Für sie und ihre Kommiliton*innen ist es ein Problem, wenn der Zug zehnmal so lang dauert und doppelt so teuer ist, so die schwedische Sängerin.

Seit März hat die MDW eine Koordinationsstelle für Umweltprojekte

Die sozio-ökologische Transformation sei ihnen sehr wichtig, ergänzt Birgit Hübener, Koordinatorin für Umweltprojekte und Umweltkommunikation im Vizerektorat für Organisationsentwicklung, Gender & Diversität. Es ist eine Position, die es erst seit dem 1. März an der MDW gibt und die ökologische Künstlerschaft vorlebt.

„Wir hatten jetzt ein Orchesterprojekt in Paris, wo das gesamte Orchester mit dem Zug hingefahren ist, zumindest eine Richtung“, erklärt Hübener. „Es war leider nicht in beiden Richtungen möglich, weil dann hätte man noch eine Hotel Übernachtung mehr gebraucht.“

Es sei generell die Frage, wie man die Konzerte nachhaltig planen könne, so Hübener. „Bleibt man an einem Ort länger oder muss man sofort am nächsten Tag wieder abreisen? Das sind alles Dinge, die natürlich überlegt werden können und die auch in den gesamten Kulturmanagement- und Kulturwirtschaftsbereich hineinwirken.“

„Arts of Change“: hochschulübergreifend für mehr Nachhaltigkeit in der Kunst

Im Rahmen der Initiative „Arts of Change“, bei der sechs Hochschulen beteiligt sind, wird dann die künstlerische Auseinandersetzung mit Klimaschutz, Kreislaufwirtschaft, Verkehr oder Mobilität angestrebt. Mitte März lud eine Uni-Aufführung von Haydns „Schöpfung“ als FAIR-Anstaltung zur Erfahrungsreise ein.

„Da waren 120 Studierende daran beteiligt und wir haben einen Workshop angeboten“, berichtet Birgit Hübener. Die Studierenden verwandelten das Foyer des Schönbrunner Schlosstheaters in einen Pflanzendschungel, erinnert sie sich. Zusammen mit Haydns Blick auf den Anfang der Welt und des Seins lenkten sie den Gedanken auf die Gegenwart.

Auch für das 2021 neu eröffnete Future Art Lab der MDW war nachhaltige Architektur ein wichtiger Aspekt. Das Gebäude behergert unter anderem die Wiener Filmakademie, das Institut für Konzertfach Klavier und das neue Artistic Research Center (ARC). Pressestelle mdw / © Hertha Hurnaus

Den Apparat verschlanken, die Studierenden für Natur sensibilisieren

Für Birgit Hübener gilt: Weniger ist mehr. „Also zu überlegen: Was kann man vielleicht streichen oder was kann man auch zusammenlegen? Synergieeffekte finden? Da sind wir dran.“

Das betont die Koordinatorin für Umweltprojekte und Umweltkommunikation an der MDW und verrät bereits, dass in Zukunft unter anderem ein Workshop zur Waldwirtschaft in Zusammenarbeit mit der Universität für Bodenkultur Wien angedacht ist.

Zudem sollen Naturerfahrungen und -betrachtungen in verschiedenen Musikstücken noch intensiver mit den Studierenden erarbeitet werden.

„Es kriegt natürlich ein Dringlichkeitsgefühl“

Die Sopranistin Anni Ternström singt heute etwa bereits manche Lieder anders, bewusster, sagt sie.

„Und das spüren wir, glaube ich, als Künstler manchmal mehr und ich glaube, das spiegelt sich auch in der Kunst wider“, meint die Künstlerin. „Es kriegt natürlich ein Dringlichkeitsgefühl, wenn man drüber singt, aus einer Perspektive, wo man weiß: das geht jetzt langsam verloren.“

Mehr Informationen auf der Homepage der Grünen MDW.