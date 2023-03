Mehr als nur eine Datenbank: 25 Jahre Deutsches Musikinformationszentrum

Wo ist die nächste Musikschule? Wie viele Orchestermusiker*innen gibt’s in Deutschland? Und welche Initiativen gibt es im Bereich Musik und Klima? Das alles sind Fragen, mit denen sich das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) in Bonn auseinandersetzt. Ein Gespräch mit Zentrumsleiter Stephan Schulmeistrat.

25 Jahre Musikinformationszentrum in Bonn

Egal ob Pop, Rock, Jazz oder Klassik: Seit 25 Jahren dokumentiert das MIZ in Bonn die aktuellen Strukturen, Entwicklungen und Trends in der deutschen Musikwelt. Mehr als 20.000 Menschen nutzen monatlich die Angebote, die das MIZ auf seinem Web-Angebot veröffentlicht. Zudem beantwortet das Team um Institutsleiter Stephan Schulmeistrat auch individuelle Anfragen.

Die Anfragen kommen aus den unterschiedlichsten Gründen, so Schulmeistrat: Bundestagsabgeordnete fragen etwa Informationen für Debatten des Kulturausshusses an, Studierende stellen Anfragen für ihre Seminararbeiten, Eltern erkundigen sich nach den Musikschulen im Umkreis.

Das Thema Musikförderung spiele immer eine große und zunehmend eine größere Rolle, meint Schulmeistrat.

Der Musikwisschenschaftler Stephan Schulmeistrat leitet seit 2016 das Deutsche Musikinformationszentrum. Pressestelle Stephan Pick

Statistiken zur deutschen Musiklandschaft und Gesellschaftsthemen

1998 wurde das Deutsche Musikinformationszentrum auf Betreiben des Deutschen Musikrates und der damaligen Bundesregierung gegründet. Eine Pioniertat, heißt es auf der Institutsseite.

Gemessen an der Vielfalt des Musiklebens in Deutschland sei es eigentlich ein Paradoxon, dass es so lange gedauert habe, ein nationales Institut aufzubauen, urteilt Schulmeistrat. In anderen Ländern hätte es zu diesem Zeitpunkt schon längst Zentren gegeben, die sich mit der nationalen Musiklandschaft beschäftigten.

Das Institut dokumentiere das Musikleben in seinen Strukturen, erklärt der Zentrumsleiter. Es bilde Institutionen, Einrichtungen, Hochschulen, Stipendien, Preise und andere relevante Informationen zum nationalen Musikbetrieb ab. Darüber hinaus beschäftige sich das Institut mit der Musikstatistik und erfasst beispielsweise, wie viele Menschen in ihrer Freizeit musizieren oder in welchem Umfang Bund, Länder und Kommunen das Musikleben fördern.

Im letzten Jahr gab es einen verstärkten Fokus zum Thema Musik und Klima. Das MIZ habe abgebildet, dass diese Diskussion auch im Musikleben geführt wird. Das verstehe das Zentrum auch als Teil seiner Aufgabe, sagt Schulmeistrat, in diese Nische zu blicken.

Deutsches Musikinformationszentrum