Max Reger war ein äußerst phantasiereicher Komponist, dazu ein äußerst umtriebiger, rastloser Geist, der jede nur denkbare Gelegenheit nutzte, um sich dem Publikum zu präsentieren. Am 19. März 1873 kam er in der Oberpfalz zur Welt, am Sonntag feiert die Musikwelt seinen 150. Geburtstag. Ein bisher recht unbekanntes Hobby des Komponisten war das Sammeln von Witzen.

„Gestatten Reger, Max…Reger…von vorne wie von hinten.“

So stellte sich der in der bayerischen Oberpfalz geborene Komponist häufig vor. Auch und gerade bei offiziellen Anlässen, etwa im Leipziger Konservatorium, wo er Komposition unterrichtete oder später als Hofkapellmeister am Fürstenhof im thüringischen Meiningen.

„Gestern bekam ich zum ersten Mal die thüringischen Rostbratwürste zum Kosten. Habe gleich zehn Stück vertilgt – zum Entsetzen meiner Frau!“

So schrieb Reger, der u. a. bekannt dafür war, beim Kellner auch mal gerne „Drei Stunden Kotelett“ zu bestellen, in einem Brief.

Karteikarten mit Witzen

„Aber mir bekamen die Rostbratwürste ganz ausgezeichnet; ich habe gestern Abend noch bis zehn Uhr gearbeitet, stand heute früh kreuzfidel auf und fühle mich sehr wohl, trotzdem mir alle Welt prophezeite, die Bratwürste wären so fett. Entsetzen erregte es, als ich zu den zehn Bratwürsten noch kalte Milch trank! Ich habe damit glänzend die alte Fabel widerlegt dass man zu fetten Speisen Alkohol in Gestalt von Schnaps nehmen müsste.“

Dieses „spezielle“ Ernährungsprogramm stößt heute womöglich auf Unverständnis, sagt Maren Goltz. Als Musikkuratorin der Museen auf Schloss Elisabethenburg in Meiningen hat sie zahlreiche Reger-Dokumente in ihrer Obhut. Nicht oder nicht mehr zu diesem Bestand gehört seine handschriftliche Sammlung von Witzen auf Karteikarten. Sie hat nämlich die Zeitläufte nicht überdauert.

Aber wir wissen von ihr, aus Briefen, den Reger an seinen Freund, den damaligen Leipziger Thomasorganisten Karl Straube, und an dessen Frau Hertha adressiert hat.

Unschuldige Witze und jene, die man besser nicht erzählt

In Witzekisten hat er seine Scherze geordnet und von I–XIV sortiert, jede Nummer stand für eine bestimme Zielgruppe, so Goltz. Darunter zum Beispiel Lieblingswitze, Schulwitze, Flitterwochenwitze und eine Pandorabüchse, die am besten geschlossen bleiben sollte.

Diese letzte Kiste hat Max Reger wohl auf das dringende Anraten von Hertha Straube hin angelegt. Anscheinend hat er während einer Einladung bei Tisch Zoten erzählt und die Gattin des Leipziger Thomasorganisten damit kompromittiert. Dass Reger immer wieder mal unterhalb der Gürtellinie unterwegs war, zeigt ein weiteres Briefzitat aus seiner Meininger Zeit.

„Ich habe mich wahrlich durch sämtliche Thüringer Nester georgelt!“

Residenzschloss Elisabethenburg in Meiningen. Hier befand sich ein Arbeitsraum von Max Reger, von 1911–1914 war er Leiter der Meininger Hofkapelle. Im Schloss befindet sich zudem das Max-Reger-Archiv. IMAGO IMAGO / ari

Humor als Kritikbewältigung

Max Regers derber Humor brach sich immer dann besonders Bahn, wenn seine Konzertauftritte in den Zeitungen negativ besprochen wurden. In München schrieb er einmal folgenden Antwortbrief:

„Verehrter Herr Kritiker! Ich sitze im kleinsten Raum des Hauses. Ihre Kritik habe ich vor mir. Bald werde ich sie hinter mir haben!“

Diese Art der Reaktion fand auch Ausdruck in Regers Musik, erzählt Susanne Popp, Leiterin des Reger-Instituts in Karlsruhe.

„Der Höhepunkt war dann diese berühmte Sonate op. 72, die er den Kritikern widmet und in der die musikalischen Motive „S-c-h-a-f-e“, Schafe und Affe, „A-f-f-e“ durch alle Sätze spuken“

Humor gehörte zum Image

Dass bereits zu seinen Lebzeiten zahllose Anekdoten über ihn die Runde machten, störte Max Reger übrigens überhaupt nicht. Das Gegenteil soll der Fall gewesen sein, sagt Kuratorin Maren Goltz von den Meininger Museen. Er soll sogar Leute gebeten haben, ihm Anekdoten zu schicken, nach dem Motto „Das ist zwar nicht wahr, aber gut erfunden.“

Humor war damit Teil der Imagepflege. Dazu passen auch Karikaturen, die er von sich hat anfertigen und auf Postkarten drucken lassen. Die bekannteste stammt vom Zeichner Oskar Garvens. Es zeigt Reger am Flügel ohne Hals, der mächtige Kopf sitzt direkt auf seinem noch mächtigeren Bauch.

Komponist mit Lebkuchenmotiv

Bis 1925 wurde dieses Motiv sogar auf einen Lebkuchen abgedruckt, erzählt Kuratorin Goltz. Das wahrscheinlich letzte Exemplar des Reger-Lebkuchens wurde übrigens denkmalgerecht restauriert und konserviert und ist im Museum auf Schloß Elisabethenburg in Meiningen zu sehen. Nur ein paar Schritte entfernt von jenem Gasthof, in dem der Komponist nach eigener Aussage zehn Thüringer Rostbratwürste verspeist hat.