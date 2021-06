„Das kleine Land hat ein ganz buntes Musikleben“, so die Musikwissenschaftlerin Tina Zeiss-Zippel, die an der Luxemburger Universität mit einer Gruppe junger Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftler an dem Projekt des ersten Luxemburger Musikerlexikons arbeitet. Auch wenn die Nachbarstaaten des Herzogtums viel Einfluss auf dessen Geschichte hatten, konnte sich in Luxemburg eine eigene Traditionsmusik entwickeln. Über das Luxemburger Musikerlexikon und was es online bereits zu entdecken gibt, spricht Tina Zeiss-Zippel im SWR2 Musikgespräch mit Ulla Zierau. mehr...