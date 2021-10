Saxophonist Manu Dibango an Folgen des Coronavirus gestorben

Sein Geburtsname war Emmanuel N'Djoké Dibango. Die Musikwelt kannte den Saxophonisten, Vibraphonisten und Pianisten aus Kamerun aber nur als Manu Dibango. Jetzt ist "Papa Groove" mit 86 Jahren gestorben.

Der kamerunische Saxophonist und Afro-Jazz-Star Manu Dibango ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Dibango sei am frühen Dienstagmorgen, 24. März, in einem Krankenhaus in Paris an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, sagte Thierry Durepaire, der Sonderausgaben von Dibangos Musik herausgebracht hatte, der Nachrichtenagentur AFP.

"Mit tiefer Trauer verkünden wir Ihnen den Verlust von Manu Dibango, unserem Papy Groove, der am 24. März 2020 im Alter von 86 Jahren verstorben ist."

Dibango ist der erste weltweit bekannte Musiker, der an den Folgen des Coronavirus gestorben ist. Mit dem Song "Soul Makossa" feierte er in den 70er-Jahren einen weltweiten Hit. Der vielseitige Musiker wurde 1933 in Kamerum geboren und kam 1949 nach Frankreich, wohin ihn sein Vater zum Studieren schickte. In der 1950er-Jahren entdeckte er das Altsaxophon, das fortan sein Markenzeichen war.

Künstler für den Frieden

Für sein gesellschaftliches Engagement und seinen Einsatz für den kulturellen Austausch mit seinem afrikanischen Kontinent wurde Dibango 2004 von der UNESCO als "Künstler für den Frieden“ ausgezeichnet.