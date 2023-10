SWR2 Mittagskonzert vom 22.11.2023

Mainzer Musiksommer 2023

New York Polyphony:

Geoffrey Williams (Altus)

Steven Caldicott Wilson, Andrew Fuchs (Tenor)

Craig Philips (Bassbariton)

Anonymus (England, 12. Jahrhundert):

"Magno gaudens gaudio"

"Ad cantus laetitiae"

"In natali novi regis"

John Rutter:

"A Prayer of Saint Patrick"

Ivan Moody:

"Vespers Sequence"

(Konzert vom 7. August 2023 in der Seminarkirche, Mainz)



Joseph Haydn:

Streichquartett h-Moll op. 33 Nr. 1

Chiaroscuro Quartet



William Byrd:

"Ecce quam bonum" aus Gradualia I Nr. 41

Kyrie und Gloria aus Mass for Four Voices

Paul Moravec:

"Darest Thou Now, O Soul"

William Byrd:

Agnus Dei aus Mass for Four Voices

Paul Moravec:

"The Last Invocation"

Joseph Haydn:

Streichquartett C-Dur op. 33 Nr. 3

Chiaroscuro Quartet



Stephen Foster:

"Hard Times Come Again No More“

Meredith Wilson:

"It's You" aus "The Music Man"

Irving Berlin:

"Don' t Wait Too Long“ aus "The Revelers' Songbook", bearbeitet von Ed Smalle

Ted Fio Rito:

"I Never Knew“

(Konzert vom 7. August 2023 in der Seminarkirche, Mainz)

Bereits zwei Mal wurde das amerikanische Vokalquartett New York Polyphony für einen Grammy nominiert. Mit Highlights wie Byrds "Mass for Four Voices", reiner lateinischer Mehrstimmigkeit aus dem England des 16. Jahrhunderts und Auftragskompositionen zeitgenössischer Musiker, darunter der orthodoxe Priester Ivan Moody, kreieren die Sänger einen einzigartigen Klangkosmos und ermöglichen faszinierende Resonanzerfahrungen.