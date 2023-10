SWR2 Mittagskonzert vom 14.11.2023

Mainzer Musiksommer 2023 – Makedonissimo

Simon Trpčeski (Klavier)

Aleksandar Krapovski (Violine)

Alexander Somov (Violoncello)

Hidan Mamudov (Klarinette, Saxofon und Kaval)

Vlatko Nushev (Percussion)

Pande Shahov:

"Pletenki" (Plaits)

Splet 1: Pembe - Buvcansko - Berovka - Malesevka - Crnogorka

Splet 2: Cije je ona devojce - Ibrahim odza - Beran ce

(Konzert vom 3. August 2023 in der Sektkellerei Kupferberg, Mainz)



Simon Trpčeski (Klavier)

Ludwig van Beethoven:

Klaviersonate Nr. 18 Es-Dur op. 31 Nr. 3

Frédéric Chopin:

Klaviersonate Nr. 2 b-Moll op. 35



Simon Trpčeski (Klavier)

Aleksandar Krapovski (Violine)

Alexander Somov (Violoncello)

Hidan Mamudov (Klarinette, Saxofon und Kaval)

Vlatko Nushev (Percussion)

Pande Shahov:

"Pletenki" (Plaits)

Splet 4: Ne si go prodavaj - Zetvarki - Cucuk

Splet 6: Metovo - Pelistersko - Po stupano

(Konzert vom 3. August 2023 in der Sektkellerei Kupferberg, Mainz)

Den in Skopje geborenen Pianisten Simon Trpčeski feiert das internationale Publikum in großen Virtuosenkonzerten mit namhaften Orchestern und in seinen inspirierten Recitals. Gemeinsam mit seinen Freunden lässt er mit ebenso großer Begeisterung seiner Liebe für die Klänge der mazedonischen Heimat freien Lauf - oder besser gesagt: der Freude an dem, was diese famosen Musiker unter dem Titel "Makedonissimo" aus ihnen machen! Selbst klassisch ausgebildete Virtuosen, brachten die fünf ihr bejubeltes Crossover-Programm auf die Bühne des Mainzer Musiksommers - da brodelte es im ehrwürdigen Fürst-von-Bismarck-Saal.