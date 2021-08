Was für Zeiten: Drei Milliardäre kehren der Erde den Rücken zu und fliegen in ihren eigenen Raumschiffen ins Weltall! Lars Reichow bleiben da nur die Träume – Träume von der Erde, die von oben besehen in all ihrer Pracht und Schönheit leuchtet. Mit blühenden Blumen, mit stolzen Tieren und sich liebenden Menschen, die mit ihren Kindern die gemeinsame Zukunft planen. Reichows SWR2 Songs des Monats Juli ist ein Lied von der Erde: eine Liebeserklärung an unseren zerbrechlich-schönen, blauen Planeten. mehr...