In trauriger Musik steckt Verzweiflung und Ohnmacht. Es ist vertonter Schmerz, der trösten kann. Aber steckt in trauriger Musik auch die Kraft, glücklich zu machen? Im dritten Teil dreht sich alles um die Kunst des Klagens, in der Welt und auf der Bühne.

Musiktitel



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Ludovico Einaudi:

„Elegy for the Arctic“ (Klagelied für die Arktis)

Ludovico Einaudi (Klavier)



Dimitar Gougov, Fabien Guyot & Dandarvaanchig Enkhjargal:

„Uitgar“

Violons Barbares



Traditional / Robert Burns:

„John Highlandman / The White Cockade “

Daniel Safford und Steve Burnett (Geige)



Ludwig van Beethoven:

No. 18: “Enchantress, Farewell” aus 25 Scottish Songs op. 108

Jamie MacDougall (Tenor)

Trio van Beethoven



Max Richter:

“Exiles“ [Short Edit]

Kristjan Järvi (Klavier)

Baltic Sea Philharmonic



N. N.:

Strange Fruit

Nina Simone (Gesang)



Claudio Monteverdi:

Madrigali guerrieri, et amorosi: Lamento della ninfa SV 163

Le Concert D’Astrée

Leitung: Emanuelle Haim



Claudio Monteverdi / Ottavio Rinunccini:

„Lamento d’Arianna“

Laurie Reviol (Sopran)

Erin Headley (Viola da Gamba)

Ensemble Tirami Su



Traditional / Friederike Heumann:

“Prelude - Wa Habibi”

Nihan Devecioglu (Sopran)

Friederike Heumann (Gambe)

Xavier Diaz-Latorre (Theorbe)



John Dowland:

„Fortune my foe” für Laute solo

Thomas Dunford (Laute)

SWR2 Musikstunde vom 16.11.2022 | Macht und Ohnmacht trauriger Musik (3/5)