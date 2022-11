In trauriger Musik steckt Verzweiflung und Ohnmacht. Es ist vertonter Schmerz, der trösten kann. Aber steckt in trauriger Musik auch die Kraft, glücklich zu machen? In Klang gegossene Nostalgie ist das Thema der zweiten Folge.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



Mr. de Sainte Colombe:

Les Pleurs

Jordi Savall (Viola da Gamba)



N. N.:

„Homesick“

Kings of Convenience



N. N.:

Es ist still auf dem Rastplatz Krachgarten

Gisbert zu Knyphausen (Gesang und Gitarre)



Franzis Lating & Johannes Elia Nuß:

„Borders“

The Bottomline



Shalan Alhamwy:

“Old Homs”

Damast Duo



N. N.:

Adiós Granada (Farewell Granada)

Shira U'tfila



N. N.:

Hommage to Flory Jagoda: V (La Yave de Espanya) [feat. Miroslav Tadić & Yvette Holzwarth]

Jelena Milušić (Gesang)

Yvette Holzwart (Geige)

Meriam Ključo (Akkordeon)

Miroslav Tadić (Gitarrre)



Traditional:

“Giati pouli m'den kelaidis (Arr. N. Devecioğlu)”

Nihan Devecioglu (Gesang)



Joaquín Rodrigo, Ziad Rahbani & Joseph Harb:

„Le Beirut“

Fairuz (Gesang)

SWR2 Musikstunde vom 15.11.2022 | Macht und Ohnmacht trauriger Musik (2/5)