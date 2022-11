Macht und Ohnmacht trauriger Musik (1/5)

In trauriger Musik steckt Verzweiflung und Ohnmacht. Es ist vertonter Schmerz, der trösten kann. Aber steckt in trauriger Musik auch die Kraft, glücklich zu machen? In der ersten Folge geht es um die "schöne" Melancholie.

Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



John Dowland:

„Mrs. Winter’s jump” für Laute solo

Thomas Dunford (Laute)



Dhafer Youssef:

„Interl'oud“

Dhafer Youssef (Oud)



N. N.:

„Nacht / One of my truths is”

Fama M’Boup (Gesang)



Arvo Pärt:

Spiegel im Spiegel for violin & piano

Tasmin Little (Violine)

Martin Roscoe (Klavier)



Inga Humpe, Tommi Eckart:

„Melancholisch schön“

2raumwohnung



Anthony Holborne:

“Image of Melancholy”

Bjarte Eike & Barokksolistene



Ziad Rahbani:

„Eh Fi Amal“

Fairouz (Gesang)



Anonym:

„Clangam, filii“

Carles Magraner (Violoncello)

Capella De Ministrers



Gisbert zu Knyphausen:

„Melancholie“

Gisbert zu Knyphausen (Gesang)



Müller / Schubert:

„Der Wegweiser“

Gisbert von Knyphusen (Gesang)

Kai Schumacher (Klavier)



Franzis Lating:

„Eclipse“

The Bottomline





