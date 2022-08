Vom Glück in der Musik (1) – Macht Musik glücklich?

Die Musik liefert dem Menschen vielleicht das schönste und effektivste Glücks-Echolot, sie kann vergangene Glücksgefühle wiederbeleben ebenso wie neue Glücksgefühle auslösen. Was passiert dabei in unserem Gehirn? Was denken sich Komponisten aus, um Liebesglück zum Klingen zu bringen? Wie kann Musik religiöse oder politische Glücksgefühle transportieren und auslösen? Die musikalische Palette unserer Glückssuche ist so breit gefächert wie die der Glücksmomente: von Walther von der Vogelweide bis Glenn Miller, Abba bis George Adams, Purcell bis Beethoven.