Er spielte auf einem Stradivari-Cello, war Meisterschüler von Pablo Casals und einige Jahre häufiger Kammermusikpartner von Anne-Sophie Mutter. Im Alter von 76 Jahren ist Lynn Harrell nun gestorben.

"Er war ein phänomenaler Cellist (...) und als Mensch ein echter 'sanfter Riese'!" (Cellist Mischa Maisky über seinen Kollegen Lynn Harrell) Imago WernerxNeumeister

Der US-amerikanische Cellist, Dirigent und Lehrer Lynn Harrell ist gestorben. Nach Angaben seiner Frau, der Musikerin Helen Nightengale, starb er am 27. April. Zur Todesursache machte sie keine Angaben. Harrell trat im Laufe seiner jahrzehntelangen Karriere als Solist nahezu mit allen großen amerikanischen Orchester in den USA und in Europa auf. Auf Twitter würdigte ihn der französische Cellist Gautier Capuçon für seine Fähigkeit, das "Cello wie eine menschliche Stimme zum Singen zu bringen."

Gautier Capuçon trauert um Lynn Harrell Twitter, 28.4.2020, 20:33 Uhr

Harrell wurde 1944 in New York in einer Musikerfamilie geboren und begann mit acht Jahren Cello zu spielen. Im Alter von 17 Jahren gab er sein Debüt bei den New Yorker Philharmonikern. Von 1962 bis 1971 hatte er eine Stelle im Cleveland Orchestra, bevor er 1971 seine internationale Karriere als Solist und Kammermusiker startete. Für seine umfangreichen Einspielungen von Bach bis zu zeitgenössischer Musik wurde er mit zwei Grammys ausgezeichnet.

Lehrer und Stiftungsgründer

Als Lehrer unterrichtete er unter anderem an der Royal Academy of Music in London, am Cleveland Institute of Music und an der New Yorker Juilliard School, deren Schüler er selbst einmal war. Vor zehn Jahren gründete Harrell zusammen mit seiner Frau die HEARTbeats Foundation, eine gemeinnützige Organisation, um "Kindern in Not" mit der Kraft der Musik zu helfen.

Lynn Harrell 1994 im Vatikan - zum Gedenken an den Holocaust