Lydia Rilling übernimmt zum 1. März 2022 die Künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage. Sie tritt die Nachfolge von Björn Gottstein an, der die Musiktage seit 2015 leitet und Anfang 2022 als Geschäftsleiter des Kuratoriums zur Ernst von Siemens Musikstiftung wechselt. Mit der Musikwissenschaftlerin und Kuratorin Rilling steht erstmals eine Frau an der Spitze der Musiktage.

„Lydia Rilling hat uns sofort überzeugt: mit ihrem konzeptionellen Ansatz, der die Musiktage als Kernzelle eines großen internationalen Netzwerks begreift, und mit ihrer Erfahrung als erfolgreicher Festivalleiterin. Wir setzen mit ihr auf verstärkte mediale Präsenz des Festivals, die die künstlerische Eroberung des digitalen Raums ausdrücklich miteinschließt.“ Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen, Junge Formate

Festivalleiterin und Chefdramaturgin der Philharmonie Luxembourg

Lydia Rilling ist Kuratorin und Musikwissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt zeitgenössische Musik und Musiktheater. Seit 2016 ist sie Künstlerische Leiterin des Festivals rainy days und Chefdramaturgin an der Philharmonie Luxembourg. In dieser Funktion gehörte sie 2017 auch zu den Initiator*innen des red bridge project, das Bildende Kunst, Musik, Tanz, Theater und Performance verbindet.

Als Autorin, Moderatorin und Journalistin war sie von 2005 bis 2016 für zahlreiche Institutionen tätig, u. a. für den SWR und die Berliner Festspiele. 2015 co-kuratierte sie das Programm „Thinking Together“ des Festivals MaerzMusik. Von 2011 bis 2016 lehrte und forschte sie als Musikwissenschaftlerin an der Universität Potsdam. Zuvor war sie Visiting Scholar an der Columbia University in New York.

„Als traditionsreiches Festival eines starken Mediennetzwerks haben die Donaueschinger Musiktage die Chance, zeitgenössischer Musik als integralem Bestandteil unserer Gesellschaft besondere Resonanz zu verleihen.“ Lydia Rilling, Dramaturgin, Festivalleiterin und neue Künstlerische Leiterin der Donaueschinger Musiktage

Rilling studierte Musikwissenschaft sowie Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft in Berlin, Paris und St. Louis. Zu ihren Publikationen zählen Veröffentlichungen über die Musik des 20. und 21. Jahrhunderts, darunter „Dokumente zur Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts“ (als Mitherausgeberin, 2011).

Donaueschinger Musiktage - vor 100 Jahren gegründet

Die Donaueschinger Musiktage sind das älteste und renommierteste Festival für Neue Musik weltweit und feiern im Herbst dieses Jahres ihr 100-jähriges Jubiläum. 1921 begründet, stehen sie heute für alle experimentellen Formen auf dem Gebiet aktueller Musik und Klangkunst.



Seit 1950 liegt die Künstlerische Leitung der Donaueschinger Musiktage in den Händen des SWR (bzw. des ehemaligen SWF), der seitdem sämtliche Kompositionsaufträge vergibt und seine Ensembles den Musiktagen zur Verfügung stellt. Alle Konzerte der Donaueschinger Musiktage werden in SWR2 gesendet, die Orchesterkonzerte auf SWRClassic.de gestreamt.