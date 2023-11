SWR2 Abendkonzert vom 15.12.2023

Lux aeterna – Psalms of Falling

Alter Ratio Art Group

SWR Experimentalstudio

Leitung: Olga Prykhodko

Peter Kerkelov:

phos-phorus für Vokalensemble und Elektronik

Maxim Kolomiiets:

Disappearing voices für Vokalensemble und Elektronik (Text: Viktor Rekalo)

Maxim Shalygin:

Sub Rosa für Vokalensemble und Elektronik (Text: Robert Frost)

Alla Zagaykevych:

Psalms of Falling für Vokalensemble und Elektronik (Text: Iya Kywa)

György Ligeti:

Lux aeterna für Vokalensemble

(Aufnahme vom 15. November 2023 in der Stadtkirche in Stuttgart-Bad Cannstatt)

"Es ist, als verschwänden die Stimmen in einem Abgrund", kommentiert der ukrainische Komponist Maxim Kolomiiets den Tod seiner Landsleute an der Front und bei den Bombardierungen durch die russische Armee. Die Alter Ratio Art Group aus Kiew erinnert an die verlorenen Stimmen und versucht zugleich, den Faden der eigenen Arbeit nicht abreißen zu lassen. Vier ukrainische Komponist*innen haben für das Vokalensemble neue Werke für Stimmen und Elektronik geschrieben und kombinieren sie mit György Ligetis "ewigem Licht". Trauer über die "missing voices" verbindet sich mit der Hoffnung, dass die Erinnerung an die Verlorenen weiterleuchtet.