Jörg Halubek ist Dirigent, Cembalist und Organist. Eines seiner Lieblingsstücke ist die g-Moll-Fantasie BWV 542 von Johann Sebastian Bach. In unserer Reihe erläutert er, was ihn am regellosen, virtuosen „Stylus Phantasticus“ dieses Orgelwerks so fasziniert.

Musikalisches Großprojekt: „Bach Organ Landscapes” von Jörg Halubek