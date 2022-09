Luise Volkmann: „Gedankenwelten in Handeln umzusetzen ist das Tolle am Komponieren“

Mein musikalisches Schlüsselerlebnis war eigentlich meine Kindheit, in der wir immer ganz viel Musik gehört haben und Musik eigentlich so ein omnipräsenter Teil vom Alltag war und auch so die verschiedenen Entwicklungen und Stationen emotional untermauert hat.

Und da habe ich verstanden, wie tröstend Musik sein kann, wie stark es eigentlich so eine Art Ritual ist, in dem man zusammenkommt, in dem man tanzt, mit dem man kommuniziert, wenn man sich Lieder hin und her schickt. Und da war eigentlich auch die Leidenschaft für Musik meines Vaters ganz prägend, der sich auch von Genregrenzen eigentlich nie hat einschüchtern lassen und einen ganz bunten Blumenstrauß an Musik gehört hat und auch immer an Zwischentönen interessiert war.