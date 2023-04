SWR2 Abendkonzert vom 26.5.2023

Die kroatische Komponistin Mirela Ivičević, geboren 1980 in Split, ist in einem multi-ethnischen Staat aufgewachsen, und das hört man ihrer Musik auch an. Ihre Werke leben vom meist unverbundenen Neben- und Gegeneinander unterschiedlicher Stile, Perspektiven und Ausdrucksmittel, die einander hinterfragen und gegenseitig vorantreiben. Auch nichtmusikalische Elemente sind Teile ihrer oft collageartig wirkenden Werke. Ob die Ergebnisse am Ende der sogenannten Ernsten Musik oder doch eher der Popkultur zuzurechnen sind, lässt sich oft nicht genau sagen. Mirela Ivičevićs Musik ist ein spannender Kosmos voller Überraschungen, der eine intensive Beschäftigung unbedingt wert ist – findet SWR2 Kritikerin Susanne Benda.