SWR2 Abendkonzert vom 3.12.2022

Ludwig Daser – Vergessenes Genie

Vokalensemble Cinquecento:

Terry Wey (Countertenor)

Achim Schulz, Tore Tom Denys (Tenor)

Tim Scott Whiteley (Bariton)

Ulfried Staber (Bass)

Als Gäste:

Alex Potter (Countertenor)

Daniel Schreiber (Tenor)

Joel Frederiksen (Bass)

Ludwig Daser:

Missa Pater Noster

Benedictus Dominus à 8

Gott sey gelobet und gebenedeiet à 4

Ave Maria (Gregorianik)

Christe, qui lux es et dies à 4

Danck sagen wir alle à 5

Salvum me fac, Deus à 6

Fracta diuturnis à 7

Ad te levavi oculos meos à 4

Dilexi quoniam à 8

(Aufnahme vom 27. September 2022 im Haus der Musik im Fruchtkasten Stuttgart)



„Meine Seele erhebt den Herrn“- Musik am Württembergischen Hof

Werke vonSamuel Capricornus, Johann Michael Nikolai, Philipp Friedrich Böddeckeru. a.

Erika Tandiono (Sopran)

Lea Krüger (Alt)

Julius Pfeifer (Tenor)

Klaus Mertens (Bass)

Bachchor Stuttgart

Ensemble ContraPunct_us

Cembalo und Leitung: Manuel Dahme

(Aufnahme vom 17. Juli 2022 in der Stadtkirche Bad Cannstatt)

Ludwig Daser betrieb in der Mitte des 16. Jahrhunderts musikalische Ökomene, wie man sie sich nur wünschen kann. Denn als Kapellmeister war er nicht nur im katholischen München, sondern auch am evangelischen Stuttgarter Hof tätig. Das Vokalensemble Cinquecento mischt Dasers lateinische Motetten mit deutschen Kirchenliedern und stellt dabei ein besonderes Werk in den Mittelpunkt: Mit der "Missa Pater noster" haben die Sänger ein beeindruckendes Werk der Hochrenaissance ausgegraben und im Stuttgarter Fruchtkasten nach Jahrhunderten des Vergessens wieder aufgeführt.