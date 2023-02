Los Angeles – Klang einer Stadt (1-5)

per Mail teilen

Mit Sylvia Systermans

In Los Angeles liegen Extreme nah beieinander. Berge und Meer, Sonne und Smog, mondäne Viertel wie Beverly Hills und die Zeltkolonnen von Obdachlosen in Skid Row. Die Stadt der Engel hat einen besonderen Klang. Wir lassen die Soundtracks von Blockbustern aus Hollywood unter die Haut fahren und folgen den Routen komponierender Exilanten aus Europa. Weitere Treffpunkte sind das Los Angeles Philharmonic, die spektakuläre Walt Disney Hall und die legendäre Jazzkonzerte in der Freilichtbühne Hollywood Bowl. Wir fragen nach wohlhabenden Stiftern und Mäzenen und widmen uns den berühmten Kindern der Stadt, von John Cage bis Kit Armstrong und Frank Zappa.