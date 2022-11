London, Feuer und Wasser – Klingende Städtetrips (5/5)

Henry Purcell, der große Organist an der Westminster Abbey überlebt den verheerenden Brand in London im Jahr 1666. Seitdem geht es stetig bergauf in der englischen Haupstadt: Georg Friedrich Händels Wassermusik ist nur 50 Jahre nach der Katastrophe ein großes Event, danach blühen das Opern- und Orchesterwesen ebenso wie die Verlage und der Instrumentenbau. Nicht zu vergessen: die Rockszene mit den Rolling Stones, mit Queen und den Sex Pistols. Unsere Musikstunde bringt alles unter einen Hut.

Musikliste



Emilia Giuliani:

Capriccio für Gitarre

Siegfried Schwab (Gitarre)



John Barry Humphries:

Titelmusik/ Theme aus: James Bond (Film)

John Cacavas

London Symphony Orchestra



Steve Jones, Paul Cook, Johnny Rotten, Glen Matlock:

God save the Queen

Sex Pistols



John Lennon, Paul McCartney:

When I'm Sixty-Four

The Beatles



Georg Friedrich Händel:

Augelletti, che cantate, Arie der Almirena aus: Rinaldo HWV 7

Joyce DiDonato (Mezzosopran)

Il pomo d'oro

Leitung: Maxim Emelyanychev



Georg Friedrich Händel:

Wassermusik, Suite Nr. 1 F-Dur HWV 348 (Ausschnitt)

Berliner Philharmoniker

Leitung: Riccardo Muti



Clara Schumann:

Variationen für Klavier über ein Thema von Robert Schumann op. 20

Ragna Schirmer (Klavier)



Henry Purcell:

March (1) aus: Funeral music for Queen Mary II.

Baroque Brass of London

Leitung: David Hill



Henry Purcell:

Die Klage der Dido aus: Dido and Aeneas, Oper in 3 Akten Z 626

Simone Kermes (Mezzosopran)

MusicAeterna

Leitung: Teodor Currentzis



John Dunstable:

Veni Sancte Spiritus - Veni Creator

The Hilliard Ensemble

Leitung: Paul Hillier



Edward Elgar:

Pomp an Cirmumstances

Margaret Balfour (Alt)

Philharmonia Choir London

London Symphony Orchestra

Leitung: Edward Elgar



Edward Elgar:

Ausschnitt aus Introduction: Thema. Andante, attacca und Variation 1: C.A.E. L'istesso tempo aus den Enigma Variationen

Radio-Sinfonieorchester Stuttgart des SWR

Leitung: Roger Norrington





SWR2 Musikstunde vom 25.11.2022 | London, Feuer und Wasser – Klingende Städtetrips (5/5)