„Eine unglaublich meditative Kraft“: Cellist Lionel Martin über Taveners „The Protecting Veil”

Der erste Teil von Johann Sebastian Bachs „Wohltemperiertem Klavier“ ist mit seinen 48 Stücken – teils Präludien, teils Fugen – ein ganzer Kosmos der Klaviermusik. Der Pianist Fabian Müller bringt ihn am 12. April beim Heidelberger Frühling an einem einzigen Abend zur Aufführung. Für SWR2 stellt er einige seiner Lieblingsstücke aus dem Zyklus vor – in dieser Folge Präludium und Fuge in D-Dur. „Bach ist kein nüchterner Denker oder verstaubter deutscher Langweiler“, sagt Müller, „sondern einer, der das Leben geliebt und gefeiert hat.“