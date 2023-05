Ligeti to go: Auf den Spuren von György Ligeti in Hamburg und Wien

Den deutschen Studenten stellte er sich als „Georg“ vor; die Aussprache-Datenbank der ARD verlangt „Djörrtch“. In Ungarn sagt man „Djörrtschi“ oder auch „Gjörgi“. Und sein Spitzname: „Juri“.

György Ligeti hatte viele Namen, aber er bleibt unverwechselbar und ist unter den Komponisten des 20. Jahrhunderts ein Unikat. Am 28. Mai 2023 wäre Ligeti 100 Jahre alt geworden. Reporterin Nina Prasse machte sich auf die Suche nach Menschen, die ihm ganz besonders nahestanden. Sie traf sie in Hamburg und in Wien. An Orten, an denen Ligeti gelebt und gearbeitet hat.