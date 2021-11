"Licht"

Von Andris Plucis

Licht - es kann gleißen und strahlen, glänzen, schimmern, scheinen, blenden und vergehen. Aber wir können es nicht nur sehen, erleben und spüren, sondern auch hören. Wie Licht in Texten und Musik Gestalt wird, wie es in immer wieder anderer Gestalt erkennbar ist, das ist Thema in Lost in Music.