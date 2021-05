Es ist jeden Sommer eines der Klassik-Highlights in Berlin: Das Young Euro Classic-Festival, das exzellente Jugendorchester aus der ganzen Welt in mitreißender Unmittelbarkeit präsentierte. In diesem Jahr musste alles anders sein – und doch haben die Veranstalter nicht darauf verzichtet, einen Teil des gewohnten YEC-Geistes hinüberzuretten in ein „coronataugliches“ Alternativ-Festival.

Damit das Young Euro Classic in diesem Jahr unter Corona-Bedingungen stattfinden konnte, hat sich die Leitung auf die Kernbestandteile besonnen: Internationalität, Jugendlichkeit und den Gedanken an Europa. Die Festivalleitung konnte in Berlin aus dem vollen schöpfen und hat zehn Tage Kammermusik für 350 Besucher*innen organisiert. mehr...