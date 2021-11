Viele bedeutende Musikerinnen und Musiker haben Zeit ihres Lebens in Zürich verbracht. Dass Zürich nicht nur Wirkungsort einheimischer und schweizerischer Musikschaffender war, sondern solche aus ganz Europa anlockte, ist jetzt in einem neu erschienener Musik-Stadtführer über Zürich mit dem Titel „Musik in Zürich“ nachzulesen. Darin werden 253 Menschen, 14 Orte und 21 Institutionen porträtiert, dazu viele Bilder und Karten mit angezeigten Rundwegen durch die Stadt. Einer der Herausgeber ist der Musikwissenschaftler Bernhard Hangartner, der im Gespräch mit SWR2 Einblicke in den neuen Musik-Stadtführer über Zürich gibt. mehr...