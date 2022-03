Dirigent und Pianist Leon Fleisher mit 92 Jahren gestorben

Am Klavier war er zunächst ein Wunderkind. Später konnte Leon Fleisher aufgrund einer Erkrankung seine rechte Hand für viele Jahre nicht mehr benutzen und arbeitete fortan als Dirigent.

Erfolgreich mit Botox an der Hand behandelt und damit die fokale Dystonie überwunden: Leon Fleisher picture-alliance / Reportdienste Horst Ossinger

Der US-amerikanische Pianist Leon Fleisher ist tot. Er starb nach amerikanischen Medienangaben gestern, 2. August, in Baltimore an einer Krebserkrankung. Fleischer gab mit acht Jahren sein Konzertdebüt und spielte bereits mit 16 Jahren mit dem New York Philharmonic Orchestra. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Pianist erkrankte er an fokaler Dystonie in seiner rechten Hand und war gezwungen, sich auf das Dirigieren und Unterrichten zu konzentrieren. Drei Jahrzehnte nach seiner Erkrankung gelang ihm 2004 sein Comeback als wieder zweihändiger Pianist mit einer neuen Aufnahme.

Verfilmtes Leben: Two Hands – The Leon Fleisher Story

Fleisher wurde 1928 in San Francisco als Sohn einer jüdischen Familie geboren und begann im Alter von vier Jahren mit dem Klavierspiel. Mit neun Jahren wurde er Schüler des deutschen Pianisten Artur Schnabel und gewann 1952 als erster Amerikaner den renommierten "Concours International Reine Elisabeth" in Brüssel. Nach seiner Erkrankung 1964 trat er bis 1998 als linkshändiger Pianist auf und arbeitete hauptsächlich als Dirigent und gab zahlreiche Meisterkurse. Eines seiner späten Alben war "Two Hands", ein Titel, mit dem auch eine Oscar-nominierte Dokumentation über sein Leben benannt wurde.

"Ich kam plötzlich zu der Erkenntnis, dass meine Verbindung zur Musik größer war als nur als zweihändiger Klavierspieler."

Berufskrankheit bei Pianisten: Fokale Dystonie

Fokale Dystonie tritt meist infolge großer Spezialisierung und hoher Übungsdichte auf - verantwortlich ist eine Überlappung der zuständigen Hirnareale. Sie betrifft ausschließlich professionell Musizierende wie Musiklehrer oder Orchestermusiker. Während der Bewegungsapparat im Allgemeinen intakt ist, ist beim Ausführen einer erlernten Bewegung wie etwa der Anschlagsbewegung am Klavier der Finger oder die Hand nicht mehr in der Lage, diese Bewegung auszuführen. Ohne musikalischen Kontext und ohne Instrument gelingt die gleiche Bewegung meist völlig störungsfrei.

Botox hilft Pianisten

Die fokale Dystonie gehört zu den häufigeren neurologischen Erkrankungen. Neben Golfspielern und Chirurgen sind ca. 1% aller Berufsmusiker davon betroffen. Zur Behandlung wird unter anderem das Nervengift Botox eingesetzt, mit dem auch Fleisher Erfolg hatte. Es wird vermutet, dass auch Robert Schumann an Dystonie litt und deshalb seine Pianisten-Karriere beenden musste.