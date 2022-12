SWR2 Mittagskonzert vom 4.2.2023

Mehr als 500 Schülerinnen und Schüler hörten dieses Konzert in der Stuttgarter Liederhalle! Kein Wunder, denn Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ sind ein Klassiker, den alle irgendwann im Musikunterricht durchnehmen – und der auch denjenigen gefällt, die die Schule bereits hinter sich gelassen haben; besonders in der farbenreichen Orchestrierung von Maurice Ravel.

Am Pult des SWR Symphonieorchesters steht in diesem Konzert Joseph Bastian. Er wurde in Forbach (Frankreich) geboren, ist Cellist und Posaunist und feierte seinen sensationellen Einstand als Dirigent 2016, als er beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks mitten in einer Konzertwoche einsprang. Sein Dirigat begeisterte Kritik und Orchester gleichermaßen und bildete den Beginn einer internationalen Dirigentenkarriere.