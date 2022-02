Leiterin Nicole Braunger zu den 44. Internationalen Händel-Festspielen Karlsruhe

Das Silcher-Museum in Weinstadt-Schnait ist vorübergehend geschlossen. Denn die Zeiten, in denen Friedrich Silchers Lieder in aller Munde waren und jedes Dorf noch seinen eigenen Gesangsverein hatte, sind vorbei. Und so ist auch das Museum in Silchers Geburtshaus in eine Existenzkrise geraten. Im Silcher-Lab erarbeitet Karsten Michael Drohsel vom Schwäbischen Chorberband, wie ein zeitgemäßes Silcher-Museum aussehen könnte. „Lieder von alten Menschen - man kann das sicherlich so lesen. Aber man kann auch versuchen herauszufinden, was Silcher uns heute zu sagen haben könnte“, meint Drohsel. mehr...