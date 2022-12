Leere Quinten: Gordon Kampe mit seinem Jahresrückblick 2022

per Mail teilen

Kolumnist Gordon Kampe blickt zurück: Vieles wäre 2022 zu beklagen und zu bejammern gewesen. Aber Gordon Kampe gibt sich optimistisch. Und beginnt seinen etwas anderen, sehr persönlichen Jahresrückblick darum in einem rollenden Zug der Deutschen Bahn.

Musikalische Bahnfahrten

Auf längeren Bahnfahrten – und eigentlich sind ja alle Bahnfahrten derzeit längere Bahnfahrten – höre ich immer Musik, von der ich keine Ahnung habe. Irgendwas, denke ich mir, ist immer dabei. Kürzlich habe ich mich, vermutlich als ein Akt der Integration in den mir noch etwas fremden Norden der Republik, durch gefühlt zwölf Stunden Songs von Olli Schulz und Bernd Begemann gewühlt, bis ich zwangsläufig bei Jean-Philippe Rameau anlangte – französischer Barockmusik also, von der ich überhaupt keinen Schimmer habe.

In einem Jahresrückblick müsste ich eigentlich von den Krisen berichten, die uns umgeben. Oder von Dingen aus meinem Komponistenleben – Premieren etwa –, die mich glücklich gemacht haben und mich dann doch recht sicher sein lassen, dass ich einen etwas schrägen, aber schönen Beruf habe.

Ich will Ihnen aber von meiner Zugfahrt mit Rameau berichten, die eines meiner musikalischen Highlights im vergangenen Jahr war. Denn just als sich der Zug in Hamm in Westfalen versuchte zu teilen, zerbrach mein Herz. Nach einigen Nummern aus Rameaus Oper „Castor und Pollux“ sprang meine Playlist zum Lamento Télaïres – „Tristes apprêts“ – das den Tod ihres Geliebten beklagt. Und ich dachte: wenn die Welt jetzt untergeht, wär’s zwar schade – aber immerhin kenne ich endlich diese Arie.

Leere Konzertsäle

Eine Musik so schlicht und klar und dabei so unfassbar traurig, dass man es kaum glauben mag. Ein paar Dreiklänge nur hier und da und die Melodie des Gesangs beginnt mit nichts als einer leeren Quinte. Es-As – das war’s. Dem Komponisten in mir war’s eine Lehrstunde: Es braucht keine übernotierten Maskeraden, wenn man der Musik selbst Vertrauen schenkt.

Doch dann dachte ich, während das Bordbistro ausfiel, an all die oft leeren Konzertsäle, die ich in diesem Jahr gesehen habe und mir ward ganz mulmig.

Axel Brüggemann: Die deutsche Stadttheater-Kultur ist in Gefahr

Oft wurde es beklagt in den vergangenen Monaten: wie soll es weitergehen, wenn das Publikum ausbleibt? Das „Systemrelevanzlamento“ hallt nach, Institutionen bangen um die Existenz, die Rotstifte rotieren schon. All dies ist schlimm!

Das Ende der Live-Musik?

Aber, dachte ich da, wenn immer weniger Menschen die Möglichkeit ergreifen, sich aufzumachen und live zu erleben, was bei mir schon die Konserve während einer rumpeligen Bahnfahrt auslöste: was sie alles verpassen! Ein paar „akustische Signale“, die wir Musik nennen, sind in der Lage uns daran zu erinnern, dass den Menschen mehr ausmacht als ein paar Kilo Haut, Fleisch und Knochen.

Eine Krise der Kultur meint irgendwann nicht mehr nur Geld, Planstellen, Auslastungszahlen und Institutionen, sondern uns selbst. Für niemanden, das wäre mein Wunsch fürs 2023, sollte es daher aus finanziellen oder welchen Gründen auch immer unmöglich sein, schauen und hören zu können, was es Neues zu entdecken gibt oder was das Alte uns Neues erzählen kann.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein Jahr voller leerer Quinten.