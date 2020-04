Lee Konitz spielte Cool Jazz und Kompositionen von Johann Sebastian Bach. Von der amerikanischen Jazz-Zeitschrift "Down Beat“ wurde er zum besten Musiker auf dem Altsaxophon gewählt. Im Alter von 92 Jahren ist er nun gestorben.

Dauer 3:13 min Sendezeit 12:33 Uhr Sender SWR2 US-Saxophonist Lee Konitz verstorben Lee Konitz galt als einer der bedeutendsten Altsaxophonisten der Jazzgeschichte. Seine gemeinsamen Aufnahmen mit Miles Davis für das Album „Birth of the Cool“ machten ihn weltberühmt. Über 150 Alben nahm er im Laufe seines Lebens auf. 2013 wurde er mit der German Jazz Trophy geehrt Bis in das hohe Alter spielte er noch auf Tourneen, nun ist Lee Konitz im Alter von 92 Jahren gestorben, an Covid-19. Ein Nachruf von Thomas Loewner. Audio herunterladen (2,9 MB | MP3)

Der US-Jazzsaxophonist Lee Konitz ist tot. Nach Angaben seines Sohnes Josh starb er gestern, 15. April, in einem New Yorker Krankenhaus nach einer Lungenentzündung infolge einer Coronainfektion. Er galt als einer der einflussreichsten Saxophonisten der Jazzgeschichte. Konitz nahm mit Miles Davis 1949/1950 das Album "Birth of the Cool" auf, war damit untrennbar mit der Geburt des Cool Jazz verbunden und erhielt damit einen Schub für seine jahrzehntelange Karriere. 2009 wurde Konitz mit dem NEA Jazz Masters Fellowship geehrt, der wichtigsten Auszeichnung für amerikanische Jazzmusiker. 2013 wurde ihm die German Jazz Trophy verliehen.

Jazztime: Sendung zum Tod von Lee Konitz

"Ich bemühte mich nie um Originalität, ich absorbierte das, was zu der damaligen Zeit hip war, so gut ich es eben konnte.“ Lee Konitz

Konitz wurde 1927 in Chicago geboren und lernte zunächst Klarinette, nachdem er Benny Goodman im Radio hörte. Von der Klarinette gelangte er zum Altsaxophon und begleitete damit die Entwicklung des Jazz.

Konitz lebte seit Ende der 1990er-Jahre für mehrere Jahre in Köln. Stets zeigte er sich offen für klassische Musik und tourte im Jahr 2000 auch mit dem Brandenburgischen Staatsorchester in Frankfurt (Oder). 2017 veröffentlichte er mit 89 Jahren sein letztes Album "Frescalalto" - mehr als ein halbes Jahrhundert nach seinen ersten Aufnahmen.