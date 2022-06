Axel Brüggemann: Lass uns über Regietheater reden

Christian Gerhaher sagt in einem Interview, dass die schlechte Auslastung der Opern auch ein Problem des absurden Regietheaters sei. Aber warum sind dann auch konservative Inszenierungen leer, und warum geht es schon wieder gegen das Regietheater? Axel Brüggemann kommentiert, was das Aktualisieren von Opernstoffen kann und soll.

Christian Gerhaher als Sprachrohr für die Kultur in der Pandemie

Es gibt diese Interviews, die einen lange zum Nachdenken bringen. Das Gespräch, das der Merkur mit dem Sänger Christian Gerhaher geführt hat, war so eins. Gerhaher war einer der Initiatoren von „Aufstehen für die Kunst“, hat während der Pandemie immer wieder für Öffnungen plädiert, geklagt und die Debatte der kulturellen Relevanz geführt.

Ich persönlich fand das zwar alles richtig, aber immer irgendwie ein bisschen laut, ein bisschen zum falschen Zeitpunkt. Ein wenig zu abgehoben: „Wir von der Kultur – und Ihr, die anderen, die uns nicht verstehen.“

Das Regietheater als Sündenbock für die Folgen der Pandemie

Nun hat Gerhaher tief durchgeatmet und zieht eine erste Bilanz: Corona war einschneidend, erklärt er. Viele Kulturveranstalter werden das Virus nicht mehr lange als Entschuldigung für leere Häuser vor sich hertragen können. Seine Lösung: Die Kultur der Zukunft sollte weniger schreien, weniger provozieren, sondern endlich wieder „Bedeutung“ gewinnen. Besonders auf dem Kieker hat er dabei das Regietheater!

„Wenn ein ‚Parsifal‘ in ein Fitnessstudio verlegt werden muss, um ihn attraktiv zu machen“, sagt Gerhaher, „dann ist das meinem Empfinden nach schwach.“ Und weiter: „Ich verstehe bei Regisseuren diese Aktualisierungsmanie nicht.“Auch wenn das nicht populär ist, aber an dieser Stelle widerspreche ich Gerhaher.

Leere Säle auch oder insbesondere bei konservativen Inszenierungen

Ich bin vom Gegenteil überzeugt. Dort, wo die Oper zum Museum wird, dort wo Könige in roten Mänteln mit goldenen Kronen und ausgebreiteten Armen durch alte Bühnenpalazzi flanieren, dort geht es der Oper derzeit am schlechtesten. Die Auslastungszahlen in eher „konservativen“ Opern-Nationen wie Italien, Frankreich oder den USA sind wesentlich desaströser als in Deutschland, dem Land des Regietheaters.

Natürlich, da geht hier viel in die Hose! Es fällt mir leicht, Abende aufzuzählen, die mich gelangweilt, genervt oder enttäuscht haben: Barrie Koskys Wiener „Don Giovanni“ ebenso wie der „Don Giovanni“ von Romeo Castellucci in Salzburg. Und Dimitri Tscherniakows „Nabucco“ in Hamburg ist ein Beweis, dass ein Dissident nicht automatisch ein genialer Regisseur sein muss.

Das Scheitern gehört zur Kunst

Und ich könnte weiter machen! Aber, hey: das Scheitern gehört zur Kunst. Wer nichts riskiert, zeigt immer die gleiche langweilige Oper. Wollen wir wirklich noch Wagner mit Flügelhelmen und Zwirbelbärten? Oder haben wir durch Patrice Chereaus Bayreuther Jahrhundert-Ring nicht gelernt, dass Oper nur dann eine Zukunft hat, wenn es – ganz nach Wagner – heißt: „Kinder, schafft Neues!“

Ich verdanke meine Opern-Erweckung Hans Neuenfels‘ Frankfurter „Putzfrauen“-Aida und seinen „Lohengrin“-Ratten, der Schwimmbad-„Elektra“ von Ruth Berghaus, Peter Konwitschnys frühen Stuttgarter Theater-Provokationen, und mein letztes ganz großes Opern-Erlebnis war Tobias Kratzers erschütternd abgefahrener „Tannhäuser“-Film bei den Bayreuther Festspielen. Das alles hat mich bewegt, getroffen, berührt. Das war für mich „bedeutend“.

Was gelungenes Regietheater bedeutet

Einigen wir uns vielleicht darauf: Eine gelungene Regie stellt nicht sich selber in den Mittelpunkt, will nicht um jeden Preis provozieren, nur „anders“ sein, sucht kein Spektakel – sie ist eine von vielen logischen Konsequenzen, wenn man eine Partitur von früher ins Heute holen will.

Zu diesem Wagnis eine Oper ins Jetzt zu stellen, gehört das Scheitern. Das macht es doch auch für uns, die Besucherinnen und Besucher so spannend: Oder würden Sie zu einem Fußballspiel gehen, von dem Sie wüssten, es endet 0:0 unentschieden?